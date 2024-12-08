Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray Süper Lig maçı ve canlı yayın detayları... İlk 11'ler belli oldu

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Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Sivasspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip ligdeki namağlup gidişini sürdürüyor. Okan Buruk'un öğrencileri, son olarak Eyüpspor ile mücadele etti ve 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip, çıktığı 13 maçta 11 galibiyet ve iki beraberlikle 35 puan topladı. Galatasaray, Süper Lig'de 1. sırada yer alıyor. Sivasspor ise son maçında Antalyaspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. 9 maçta 4 gol kaydeden Rey Manaj, en skorer isimleri olarak dikkat çekti. Heyecanla beklenen maçın muhtemel 11'leri netlik kazandı. Dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Galatasaray, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmak istiyor. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma bilgileri...

İLK 11'LER

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Sivasspor: Nikolic, Murat, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Poungouras, Charisis, Rodrigues, Koita, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Sallai, Osimhen

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig 15. haftada Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün (8 Aralık 2024 Pazar) BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Hakem Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ EKİP 37. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 36 maçtan 22'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle yanıt verdi.

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında takımlar, eşit galibiyet sayısına sahip.

Sivas'ta yapılan 18 maçta taraflar altışar galibiyet elde etti. Altı karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 33 gol atarken, Sivasspor ise 28 kez ağları havalandırdı.

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SARI KIRMIZILI EKİP SON 16 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta yenilmedi.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

SON 2 MAÇTA GALİBİYET YOK

Galatasaray, çıktığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 2 resmi karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

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GOL UMUDU OSIMHEN'DE

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki en önemli gol ayağı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen olacak.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 9 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı.

Süper Lig'deki son 6 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 12 müsabakada 9 kez gol attı.

Galatasaray'da Osimhen'i resmi müsabakalarda altışar golü olan Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Yunus Akgün, 4 gol atan Dries Mertens, ikişer kez fileleri havalandıran Gabriel Sara, Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı takip ediyor.