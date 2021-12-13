Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro biilgileri

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Sivasspor'un Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi olan Galatasaray, aynı zamanda en fazla gol yediği iki takımdan biri konumunda. Sivasspor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, 2012'den bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor.

Sivasspor'un en az üç Süper Lig maçında karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Galatasaray. Sivasspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 33 gole sahne oldu. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 15 maçları itibarıyla Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı ve en fazla gol yediği sezonu yaşıyor.

Süper Lig'deki son iki maçını gol yemeden kazanan Sivasspor, Aralık 2018'den bu yana bu şekilde üst üste üç galibiyet alamıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten takım Galatasaray, kalesinde en az gol beklentisi gören ekip ise Sivasspor.

Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört golde de asisti yapan isim Max-Gradel'di. Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2010/11'den bu yana takımının üst üste beş golünde asist yapan tek isim olan Cicinho, bunu Eylül-Ekim 2014 arasında Sivasspor formasıyla başarmış ve bu süreçteki bir gol pasını Galatasaray karşısında vermişti.

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Galatasaray forveti Mbaye Diagne, Sivasspor'a karşı ilk 11 çıktığı iki Süper Lig maçında dört golde pay sahibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği üç meslektaşından biri Rıza Çalımbay. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım Galatasaray.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Galatasaray maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 30 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan’ın 66 golüne, Yiğidolar 39 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1’lik skorla kazanırken, İstanbul’daki müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

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Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

Hafta içinde Lazio deplasmanından 1 puan alarak UEFA Avrupa Ligi’nde grubu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından alacağı 3 puanla Süper Lig’de de üst sıralara çıkmak istiyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlikle 10 puan aldı. Aslan geride kalan 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Cimbom ligde dış sahada en son Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı.

4 futbolcu sarı kart sınırında

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Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ile Taylan Antalyalı, mücadelede sarı kart görmeleri halinde Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak.

Korona virüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda olmayacak.

Lazio karşılaşmasında ısınma bölümünde sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Brezilyalı futbolcu Marcao, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Marcao’nun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.