Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hedef 9'da 9!

Süper Lig'in 25. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan olacak. Son 10 karşılaşmada rakibine 6 kez üstünlük kuran ve bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Galatasaray, Sivasspor karşısındaki bu üstünlüğünü korumaya gayret gösterecek. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivasspor, Süper Lig'in 25. Hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek. 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.



İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.



SİVAS'TAKİ MAÇLAR



Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 22 gol attı, kalesinde 25 gole engel olamadı.



Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.



Rakibi karşısında ligde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, son 2'sinden ise galip ayrıldı.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48'er puan topladı. İki takım da ligde çıktıkları maçlarda on dörder galibiyet, altışar beraberlik ve dörder mağlubiyet yaşadı

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Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.



HEDEF 9'DA 9



Süper Lig'deki son 9 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.



Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Galatasaray, ligde galip geldiği son 8 maçında 24 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.



SAKAT VE CEZALI YOK



Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.



Sarı-kırmızılıların 23. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Mario Lemina, tedavisinin tamamlanmasıyla hafta içinde takımla çalıştı.



Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Younes Belhanda ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçında cezasını çekti.



ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular bugün sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.