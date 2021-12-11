Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Sivasspor'un en az üç Süper Lig maçında karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Galatasaray. Sivasspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 33 gole sahne oldu. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 15 maçları itibarıyla Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı ve en fazla gol yediği sezonu yaşıyor.

Süper Lig'deki son iki maçını gol yemeden kazanan Sivasspor, Aralık 2018'den bu yana bu şekilde üst üste üç galibiyet alamıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten takım Galatasaray, kalesinde en az gol beklentisi gören ekip ise Sivasspor.

Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son dört golde de asisti yapan isim Max-Gradel'di. Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2010/11'den bu yana takımının üst üste beş golünde asist yapan tek isim olan Cicinho, bunu Eylül-Ekim 2014 arasında Sivasspor formasıyla başarmış ve bu süreçteki bir gol pasını Galatasaray karşısında vermişti.

Galatasaray forveti Mbaye Diagne, Sivasspor'a karşı ilk 11 çıktığı iki Süper Lig maçında dört golde pay sahibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği üç meslektaşından biri Rıza Çalımbay. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım Galatasaray.

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SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.