Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 29'uncu mücadele!
Sivasspor Galatasaray maçı, Sarı Kırmızılı takım için kritik önem arz ediyor. 13 puanla üçüncü sırada konumlanan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde galibiyet alarak moral toplayan Sivasspor'a konuk olacak. Sivaspor'un sahasında 16 kez mücadele eden Galatasaray, bu karşılaşmaların 4'ünden galip ayrılırken 6'sını mağlubiyet ve 6'sını mağlubiyetle tamamlamıştı. Peki, 3 puan savaşının verileceği Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Sivasspor Galatasaray maçı, Süper Lig'in 8'inci haftasında her iki takım için de önemli bir yere sahip olacak. 6 maçta 8 puan toplayarak 14'üncü sırada yer alan Sivasspor, 13 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray'ı konuk edecek. Her iki takımında şartları iyileştirmek için ihtiyaç duyduğu 3 puan için mücadele, ekran başından canlı takip edilecek. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
GALATASARAY İLE DEMİR GRUP SİVASSPOR, SÜPER LİG'DE BUGÜN 29. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.
Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti.
Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.
Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle