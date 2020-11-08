Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 29'uncu mücadele!

Sivasspor Galatasaray maçı, Süper Lig'in 8'inci haftasında her iki takım için de önemli bir yere sahip olacak. 6 maçta 8 puan toplayarak 14'üncü sırada yer alan Sivasspor, 13 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray'ı konuk edecek. Her iki takımında şartları iyileştirmek için ihtiyaç duyduğu 3 puan için mücadele, ekran başından canlı takip edilecek. Peki, Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.



Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.



SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı.



Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.



Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.