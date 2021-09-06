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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2021 - 22:30 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı transfer etti

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Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Norveç'li futbolcu Fredrik Ulvestad'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki sporcu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Norveç'in Alesund kasabasında17 Haziran 1992'de dünyaya gelen Fredrik Ulvestad futbola Aalesunds FK alt yapısında başladı. Ardından Burnley, Charlton Athletic, Djurgardens forması giyen sporcu son olarak Çin Süper Lig'inde Qingdao forması giydi.

Fredrik Ulvestad, kariyeri boyunca çıktığı 267 maçta 39 kez gol sevinci yaşadı.

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