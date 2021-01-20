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GeriFutbol Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! 4 maçtır yenilgisiz...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! 4 maçtır yenilgisiz...

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Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! 4 maçtır yenilgisiz...
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sivasspor, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

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Geride kalan süreçte 4. haftayı bay geçen Sivas ekibi, yaptığı 18 maçın 5'ini kazandı, 8'inde berabere kaldı ve 5'ini kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, bu kulvarda 23 puan topladı.

Puan cetvelinde 12. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe ise 38 puanla aynı puandaki lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2. sırada yer alıyor.

 

Sivasspor, Fenerbahçeyi ağırlayacak 4 maçtır yenilgisiz...

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