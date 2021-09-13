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Futbol
Haber Giriş: 13.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Fenerbahçe'ye ağır hasar verdi

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Sivasspor, Fenerbahçe'ye ağır hasar verdi

Kırmızı beyazlılara son 5 maçta 3 kez kaybedip, 2 kez berabere kalan Kanarya bu serideki 13 puanlık kaybın 8’ini Ülker Stadı’nda yaşadı.

Fenerbahçe, Kadıköy’de konuk ettiği son 2 maçta kaybettiği Sivasspor’a dün de puan kaptırdı. 2 takım arasında oynanan son 5 Süper Lig maçında F.Bahçe hiç kazanamazken, Sivasspor 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 maç berabere bitti. Geçen sezon 41. haftada sahasındaki 2-1’lik yenilgiyle liderliği ve mutlak bir şampiyonluk şansını kaybeden Kanarya, kırmızı beyazlılarla karşı karşıya geldiği son 5 maçta 13 puan yitirdi.

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HEM TAKIM HEM ALTAY HEDEFi KAÇIRDI

Fenerbahçe ayrıca Süper Lig tarihinde bir sezonda oynadığı ilk 4 maçı da gol yemeden kazanan ilk takım olmak için çıktığı maçta hedefine ulaşamadı.

Altay Bayındır da Toni Schumacher’den (1988-89) bu yana bir sezonda çıktığı ilk 4 maçta da kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi olmak hayalini gerçekleştiremedi.

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