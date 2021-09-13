Sivasspor, Fenerbahçe'ye ağır hasar verdi

Fenerbahçe, Kadıköy’de konuk ettiği son 2 maçta kaybettiği Sivasspor’a dün de puan kaptırdı. 2 takım arasında oynanan son 5 Süper Lig maçında F.Bahçe hiç kazanamazken, Sivasspor 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 maç berabere bitti. Geçen sezon 41. haftada sahasındaki 2-1’lik yenilgiyle liderliği ve mutlak bir şampiyonluk şansını kaybeden Kanarya, kırmızı beyazlılarla karşı karşıya geldiği son 5 maçta 13 puan yitirdi.

HEM TAKIM HEM ALTAY HEDEFi KAÇIRDI

Fenerbahçe ayrıca Süper Lig tarihinde bir sezonda oynadığı ilk 4 maçı da gol yemeden kazanan ilk takım olmak için çıktığı maçta hedefine ulaşamadı.

Altay Bayındır da Toni Schumacher’den (1988-89) bu yana bir sezonda çıktığı ilk 4 maçta da kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi olmak hayalini gerçekleştiremedi.