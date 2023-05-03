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Sivasspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve canlı yayın bilgileri

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Sivasspor
Sivasspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte ilk 11ler ve canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 19:20

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, kupada Sivasspor karşısında final bileti için avantaj arıyor. Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Sivasspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, İstanbulspor’u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Kanarya, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Yukatel Kayserispor’la karşılaşan Sarı Lacivertliler, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig'inde oynadığı son maçta Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren Jorge Jesus'lu Sarı Lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki son şampiyon Yiğidolar ise taraftarı önünde rövanşa avantajlı çıkmak için sahaya çıkacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelenin rövanşı 24 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanacak.

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Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivasspor, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

İstanbul'da geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.

İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo.

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Rossi, Pedro.

Sivasspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Mete Kalkavan.

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Sivasspor

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