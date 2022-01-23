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Sivasspor-Fenerbahçe maçında skandal hata! Osayi-Samuel'in 'hile'sinde oyun devam etti

#Fenerbahçe#Osayi-Samuel#Sivasspor
Sivasspor-Fenerbahçe maçında skandal hata Osayi-Samuelin hilesinde oyun devam etti

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında Osayi-Samuel'in yere yatarak kafasıyla topu kalecisine vermesi çok konuşuldu. Kurallara aykırı olan bu hareket, hakem Alper Ulusoy'un gözünden kaçtı.

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Sivasspor - Fenerbahçe maçının son anlarında Osayi-Samuel, ceza alanı solunda aldığı topu yere yatıp kafayla kalecisi Berke'ye yollamış, Berke de topu eline alıp oyun kurmuştu.

Kurallara aykırı! Sarı kart ve çift vuruş

Osayi-Samuel'in bu hareketi, futbol oyun kurallarına aykırı. İlgili kuralda; "Eğer bir oyuncu, hakimiyetindeki topu kaleciye pas kuralını hile ile (yerdeki topu kafa ile vermek, ayağıyla topu havaya kaldırıp dizi, göğsü, kafası ile kaleciye vermek) aşma yoluna giderse sarı kart ile cezalandırılır ve aleyhine endirekt serbest vuruş verilir." ifadeleri yer alıyor.

Hakem Alper Ulusoy devam ettirdi

Sivasspor-Fenerbahçe maçını yöneten Alper Ulusoy, Osayi-Samuel'in bu hareketi sonrasında oyunu devam ettirdi.

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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#Fenerbahçe#Osayi-Samuel#Sivasspor

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