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Sivasspor-Fenerbahçe maçına Ferdi Kadıoğlu damgası! 'Rakibimize baskı oluşturduk'

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Ferdi Kadıoğlu
Sivasspor-Fenerbahçe maçına Ferdi Kadıoğlu damgası Rakibimize baskı oluşturduk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 22:11

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçına Ferdi Kadıoğlu'nun performansı damga vurdu.

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Fenerbahçe'nin Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta Ferdi Kadıoğlu'nun performansı dikkat çekti.

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TARAFTAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

JESUS'UN 11 'FERDİ' TERCİHİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçında sahaya İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Pedro 11'ini sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu'nun bek pozisyonu yerine kanatlarda kullandı.

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9 DAKİKADA 2 GOL

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Milli oyuncu, hocasını haklı çıkaran bir performans sergiledi ve ilk yarıda 2 gol kaydetti.

23 yaşındaki futbolcu, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkarırken 45+10. dakikada skoru 3-0'a getirmeyi başardı.

Sivasspor-Fenerbahçe maçına Ferdi Kadıoğlu damgası Rakibimize baskı oluşturduk

SÜPER LİG'DE İLK KEZ

Opta'nın verilerine göre bu sezon ligdeki üç golünü de deplasmanda atan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir dış saha karşılaşmasında iki gol kaydetti.

'ÖNEMLİ OLAN BASKI OLUŞTURMAKTI'

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı:

Enner Valencia'nın durumunun kötü olmamasından ötürü mutluyum. Önemli olan 3 puanı almak ve rakibimizin üzerinde baskı oluşturmaktı. İlk yarı çok iyi oynamadım. Ama önemli olan 3 puanı almaktı. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz şampiyonluk için!

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Ferdi Kadıoğlu

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