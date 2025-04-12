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Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi zeminin son durumu

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#Sivasspor#Fenerbahçe#Sivas
Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi zeminin son durumu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 14:50

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Sivasspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği 4 Eylül Stadı'nın zemini dün geceki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen karla kaplandı.

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta yarın saat 19.00'da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması önem kazandı.

Sivas'ta dün akşam da kar yağışı etkili olurken eksi 14'e düşen soğuk havanın da etkisiyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi zeminin son durumu

Alttan ısıtma sisteminin çalıştığı 4 Eylül Stadı zemininin güney kale tarafında yer alan bir bölümünün zemini de karla kaplandı. Alttan ısıtma sisteminin çalışmaya devam ettiği statta, biriken az miktardaki karın da kısa sürede eriyerek normale dönmesi bekleniyor.

Yarın da gün içerisinde kar yağışı beklenirken, zeminde kar tutması halinde ekiplerin temizlik için de hazır tutulacağı öğrenildi.

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#Sivasspor#Fenerbahçe#Sivas

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