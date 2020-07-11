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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 17:34,Son Güncelleme:

Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

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Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerindeki antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor, İstanbul'da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbula gitti

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