"Sivasspor-Fenerbahçe" maç saati kar yağacak mı? Hava kaç derece olacak? Banko iddaa...

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SİVASSPOR

Deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının 2'sini kaybeden Sivasspor, söz konusu iç saha olduğunda ise son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi ve bu 10 maçın 9'unda hem gol attı hem de ilk golü bulan taraf oldu!

Hakan Arslan, Jorge Felix, Leke James ve Fredrik Ulvestad sakat. Fayçal Fajr ve Max Gradel, ülkelerinin milli takımları ile (Fas & Fildişi Sahili) Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor.

Orta alanın enerjik ismi Kerem Atakan Kesgin de sarı kart cezalısı...

TD Rıza Çalımbay son 2 maçtır zorunluluktan stoper orijinli Özkan Yiğiter'i orta alanda oynatıyor. Fajr ve Hakan Arslan sonrası Kerem Atakan'ın da yokluğu elini iyice sıkıştıracak.

Hücumda Gradel'in olmayışı da ciddi şekilde sıkıntı yaratıyor... Gradel ile oynanan son 5 maçta 13 puan toplamışlardı, Gradel olmadan çıktıkları 4 maçta sadece 4 puan toplayabildiler.

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Kanatlarda Pedro Henrique ile Erdoğan Yeşilyurt, hücum merkezinde Mustapha Yatabare forma giyecek.

FENERBAHÇE

İsmail Kartal yönetimindeki ilk galibiyetini, Altay'ı 2-1 yenerek alan Fenerbahçe'nin deplasman kafilesinde 6 isim yer almadı!

Attila Szalai cezalı; Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır sakat. Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgili bir bilgilendirme yapılmadı ancak kamp kadrosu duyurulmadan önce takımda 2 ismin Covid-19 testlerinin pozitif olduğu açıklanmıştı.

Kartal, düzenlediği basın toplantısında 4'lü savunmada ısrarcı olacağını dile getirmişti.

Sol bekte Filip Novak, sağ bekte Nazım Sangare izleyeceğiz. Merkezde "Serdar Aziz & Kim" devam edecektir.

Altay maçının ikinci yarısında Enner Valencia oyuna girdikten sonra sol açıkta etkili olmuştu. Maça sağ bekte başlayan Bright Osayi-Samuel de sağ açığa geçip performansını artırmıştı. Aynı tercihler bu kez maçın ilk düdüğünden itibaren sahada olabilir.

Hücum merkezinde İrfan Can Kahveci, arkasında Miguel Crespo ile Luiz Gustavo ya da Jose Sosa forma giyecek.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un iç sahada oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 8 maçta "karşılıklı gol" izledik.

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