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Sivasspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Ziraat Türkiye Kupası#Sivasspor#Fatih Karagümrük
Sivasspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde bugün Sivasspor Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme sistemi ile oynanacak mücadelede ev sahipliğini Sivasspor yapacak. İki takımda da eksikler bulunuyor. Sivasspor'da Ulvestad ile James, Karagümrük'te ise Zukanovic, Baniya, Luckasssen, Serhat, Vato, Pesic ve Kerim Frei, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Sivasspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İki takım geçtiğimiz ay Süper Lig'de karşı karşıya gelmiş mücadeleyi ev sahibi Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı. 

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Fatih Karagümrük maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak. 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Sivasspor#Fatih Karagümrük

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