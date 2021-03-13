Sivasspor Fatih Karagümrük maçı, Süper Lig'de kritik bir öneme sahip olacak. Puan tablosunda yakın konumlara sahip olan Sivasspor ve Fatih Karagümrük, bu karşılaşmadan 3 puan almaları halinde bir sonraki haftaya yüksek motivasyonla girecek. Peki, Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 13 Mart Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.



Ligde 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgisi olan 34 puanlı Demir Grup Sivasspor ise 11. sırada yer alıyor.



Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.