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Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Sivasspor Eyüpspor maçı hangi kanalda?

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Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta Süper Lig Sivasspor Eyüpspor maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 09:27

Trendyol Süper Lig 3. haftası Sivasspor Eyüpspor maçı ile devam ediyor. Sivasspor Eyüpspor maçı hakemi Zorbay Küçük olarak bildirildi. Karşılaşma 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Sivasspor Eyüpspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Eyüpspor, Süper Lig’ de başarısını devam ettirmek istiyor. Peki, Sivasspor Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Süper Lig Sivasspor Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi...

SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Eyüpspor maçı 24 Ağustos cumartesi günü saat 19:15’te başlayacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beİN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çitçi kırmızı kart cezası, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

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