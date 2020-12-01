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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Sivasspor evinde kayıp! Son 5 maçta galibiyet alamadı...

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Sivasspor evinde kayıp! Son 5 maçta galibiyet alamadı...
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Süper Lig'in 10. haftasında dün konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un iç sahadaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sahasındaki maçlarda ilk olarak 1. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 ve 10. hafta müsabakasında dün Göztepe'ye 1-0 yenilen Sivasspor, evindeki 5. maçtan da 3 puan çıkaramadı.

Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Rıza Çalımbay: Bize haksızlık yapılıyor!Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz" dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Kırmızı-beyazlıların iç saha maçlarında tek golünü Galatasaray karşısında savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa kaydetti.

Sivasspor, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.

 

Sivasspor evinde kayıp Son 5 maçta galibiyet alamadı...

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