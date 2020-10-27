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GeriFutbol Sivasspor evinde hem galibiyete hem de gole hasret!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Sivasspor evinde hem galibiyete hem de gole hasret!

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Sivasspor evinde hem galibiyete hem de gole hasret!
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Süper Lig'de dün sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, evindeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz berabere kaldı.

Ligde 6. haftada dün evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahadaki 3 maçta galibiyet elde edemedi.

Bu karşılaşmalarda gol de atamayan Sivasspor, kalesinde ise 4 gol gördü.

Geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftasını maç yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performansı gösteremedi.

Sivas ekibi, deplasmanda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

 

Sivasspor evinde hem galibiyete hem de gole hasret

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