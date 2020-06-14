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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Sivasspor, Denizlispor'u konuk edecek! 3 kritik eksik, artı 1 de şüpheli...

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Sivasspor, Denizlispor'u konuk edecek! 3 kritik eksik, artı 1 de şüpheli...
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 49 puanla 4. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Denizlispor'un 31 puanı var.

- Sivasspor'da 2 oyuncu sakat, 1 oyuncu cezalı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2'si sakat, 1'i kırmızı kart cezalısı 3 oyuncudan bu maçta yararlanamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Savunma oyuncusu Marcelo da kırmızı kart cezası nedeniyle Denizlispor maçında sahadaki yerini alamayacak.
Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Denizlispor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Emre Kılınç bu hafta forma giyip sarı kart görmesi halinde ligin 28. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

 

Sivasspor, Denizlisporu konuk edecek 3 kritik eksik, artı 1 de şüpheli...

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