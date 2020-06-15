Sivasspor'a konuk olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Denizlispor, tek galibiyetini Kasım 2006'da aldı. Süper Lig'de çıktığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Sivasspor, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Deplasmanda beş maçtır galip gelemeyen Denizlispor, daha önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı.

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ikinci yarılarında en az gol yiyen takım Sivasspor. Denizlispor ise attığı gollerin en büyük bölümünü bu zaman diliminde bulan ekip konumunda. Sivasspor, bu sezon iç sahada öne geçtiği Süper Lig maçlarında sadece iki puan kaybetti. Denizlispor ise deplasmanda skor dezavantajına yakalandığı karşılaşmalarda en fazla puan çıkaran iki takımdan biri konumunda.

Süper Lig'de attığı son altı golün beşini karşılaşmaların son yarım saatine bulan Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, bu gollerin üçünü duraklama dakikalarında kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Hugo Rodallega, Sivasspor'a rakip olduğu son iki maçta üç gole doğrudan katkı sağladı. Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile karşılaştığı ilk dört Süper Lig maçını kazanamayan Rıza Çalımbay, daha sonraki üç karşılaşmayı toplam 13 gol atarak kazandı.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor'a rakip olduğu dört Süper Lig maçının tamamını iç sahada oynadı ve sadece birini kazanabildi. Uygun, tek galibiyetini o dönem de Sivasspor'un başında olan Rıza Çalımbay'a karşı aldı.

Sivasspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sivasspor Denizlispor maçı bu akşam 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor'da 2 oyuncu sakat, 1 oyuncu cezalı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2'si sakat, 1'i kırmızı kart cezalısı 3 oyuncudan bu maçta yararlanamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunma oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek. Savunma oyuncusu Marcelo da kırmızı kart cezası nedeniyle Denizlispor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Denizlispor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Emre Kılınç bu hafta forma giyip sarı kart görmesi halinde ligin 28. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.