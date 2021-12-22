Canlı anlatım: Sivasspor Çaykur Rizespor maçı

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Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 0-0 RİZESPOR

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Vural Şaşal, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Çaykur Rizespor: Tarık, Holmen, Selim, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Umar, Boldrin, Alper, Pohjanpalo

Süper Lig'deki son dört maçını kazanan Sivasspor, daha uzun bir seriyi en son 2019'da yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de deplasman puanı kazanamayan tek takım olan Çaykur Rizespor, kulüp tarihinin en uzun dış saha mağlubiyet serisini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya.

Trabzonspor ile birlikte Süper Lig’de bu sezon duran toplardan en fazla gol atan takım olan Sivasspor (12), aynı zamanda bu şekilde kalesinde en az gol gören ekip konumunda. 2021/22 Süper Lig sezonunda kalesinde en az gol beklentisi gören ve rakiplerine en az net gol pozisyonu fırsatı tanıyan takım Sivasspor. Bu süreçte Çaykur Rizespor'dan daha az net pozisyon üreten tek ekip Yeni Malatyaspor. Sivasspor’un Süper Lig’de attığı son dört iç saha golüne Mustapha Yatabare doğrudan katkıda bulundu. Bu sezon Süper Lig'de aynı takım arkadaşına en fazla asist yapan isim, Mustapha Yatabare'ye beş gol pası veren Sivassporlu Max Gradel.

Bu sezon Çaykur Rizespor’un Süper Lig deplasmanlarında attığı dört golün üçünü kaydeden Damjan Djokovic, bu gollerin tamamını duran toplardan kaydetti. Çaykur Rizespor ile karşılaştığı son beş maçı kazanamayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son galibiyetini Mart 2017’de deplasmanda aldı.

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SİVASSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Çaykur Rizespor maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.