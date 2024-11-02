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Trendyol SÃ¼per Lig 11. hafta mÃ¼cadeleleri arasÄ±nda bugÃ¼n Ã‡aykur Rizespor, Net Global Sivasspor'a konuk olacak. Cihan AydÄ±n dÃ¼dÃ¼k Ã§alacaÄŸÄ± maÃ§ta, AydÄ±n'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Murat TuÄŸberk Curbay ve Serkan Olguncan Ã¼stlenecek. Sivasspor, bu sezonun ilk 10 haftasÄ±nda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 maÄŸlubiyet ile 14 puanda bulunuyor. Ã‡aykur Rizespor bu sezon oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 maÄŸlubiyet yaÅŸarken 14 puan topladÄ±. Peki, Sivasspor Rizespor maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda?ÂSivasspor Rizespor maÃ§Ä± canlÄ± izle bilgisi...

SÄ°VASSPOR-RÄ°ZESPOR MAÃ‡I NE ZAMAN, HANGÄ° KANALDA?

Sivasspor Rizespor maÃ§Ä± 2 KasÄ±m Cumartesi saat 13:30â€™da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma, beIN Sports 1 ekranlarÄ±ndan naklen yayÄ±nlanacak.

MANAJ KADRODA YER ALMAYACAK

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Sivasspor, Rey Manaj'Ä±n adalesinde yÄ±rtÄ±k tespit edildiÄŸini duyurdu. KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸu ÅŸekilde;

"Trendyol SÃ¼per Ligâ€™in 10. hafta maÃ§Ä±nda deplasmanda Adana Demirspor ile oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§Ä±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sakatlanan oyuncumuz Rey Manajâ€™a gerÃ§ekleÅŸtirilen kontrollerde, adalesinde yÄ±rtÄ±k tespit edilmiÅŸtir.

Rey Manajâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra sakatlÄ±klarÄ± devam eden Alex Pritchard ve kalecimiz HÃ¼seyin Arslan da bugÃ¼n oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä± kadrosunda yer almayacaktÄ±r."

MUHTEMEL 11'LER:

Sivasspor: Nikolic, UÄŸur, Camara, Radakovic, Murat, Moutoussamy, Charisis, Turgunbayev, Menig, Garry Rodrigues, Koita

Rizespor: Grbic, Halil Ä°brahim, Alikulov, Mocsi, Taha, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Varesanovic, Emrecan, Olawoyin, Jurecka