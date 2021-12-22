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Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Sivasspor
Sivasspor 1-1 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

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Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Sivas'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Sivasspor, 72. dakikada Kayode ile öne geçerken yanıt 74'te Pohjanpalo'dan geldi.

Rizespor'da 53. dakikada Alper Potuk ve 90. dakikada Baiano kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un 4 maçlık galibiyet serisi son buldu ve puanı 26 oldu. Rizespor ise 17 puana yükseldi.

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#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Sivasspor

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