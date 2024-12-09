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Sivasspor çalışmalara başladı

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#Süper Lig#Sivasspor#Bodrum Fk
Sivasspor çalışmalara başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 17:36

Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak olan Sivasspor çalışmalarına başladı.

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma çalışmasının ardından 7'ye 7 oyun oynayan futbolcular, yarı sahada yapılan maçla günü tamamladı.

Ligde Galatasaray ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda karşılaşacak.

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#Süper Lig#Sivasspor#Bodrum Fk

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