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Sivasspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle!

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#Sivasspor#Bodrum FK#Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 10:17

Sivasspor ve Bodrum FK, 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 ekip, çeyrek final biletini alacak. Sporseverler, mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Sivasspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta tamamlanacak. Sivasspor ve Bodrumspor, üst tura yükselmek için mücadele edecek. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın canlı yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından araştırılıyor. İşte Sivasspor-Bodrum FK maçı canlı yayın bilgisi...

SİVASSPOR-BODRUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ve Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak ve A2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Sivasspor#Bodrum FK#Ziraat Türkiye Kupası

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