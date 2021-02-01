Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiraladığını açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiraladığını duyurdu.
Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;
Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak.
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