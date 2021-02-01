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GeriFutbol Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiraladığını açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiraladığını açıkladı!

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Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiraladığını açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u kiraladığını duyurdu.

Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak.

Sivasspor, Beşiktaştan Tyler Boydu kiraladığını açıkladı

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