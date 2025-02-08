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Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! Kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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#Sivasspor#Beşiktaş#Süper Lig
Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık Kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 20:01

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 siyah - beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi ekipte Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.

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Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçın ilk devresi Emirhan Topçu'nun 43. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor'da Ziya Erdal ve Tolga Ciğerci aynı dakikada yaşadıkları sakatlıklardan kaynaklı oyuna devam edemedi.

Öte yandan Ziya Erdal, kafasında yaşadığı bir sarsıntı nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı - beyazlı kulüpten konuya dair yapılan açıklamada ise "Beşiktaş maçının ilk yarısında kafa travması geçiren takım kaptanımız Ziya Erdal, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

 

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#Sivasspor#Beşiktaş#Süper Lig

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