Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! Kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçın ilk devresi Emirhan Topçu'nun 43. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Sivasspor'da Ziya Erdal ve Tolga Ciğerci aynı dakikada yaşadıkları sakatlıklardan kaynaklı oyuna devam edemedi.
Öte yandan Ziya Erdal, kafasında yaşadığı bir sarsıntı nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kırmızı - beyazlı kulüpten konuya dair yapılan açıklamada ise "Beşiktaş maçının ilk yarısında kafa travması geçiren takım kaptanımız Ziya Erdal, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.