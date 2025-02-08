Sivasspor-Beşiktaş maçına damga vuran performans! Hem golünü attı hem kurtardı

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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Emirhan Topçu ve Joao Mario kaydetti.

KULÜBEDE YABANCI YOK

Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor karşısında Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Simic, Efkan, Manaj 11'ini tercih etti.

Siyah-beyazlıların Sivas'ta yedek kulübesinde yabancı bir futbolcunun yer almaması dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın Sivas'taki yedek kulübesi;

Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.

SİVASSPOR'U SEVİYOR

Siyah beyazlılar'ın, Sivasspor' karşı dikkat çeken istatistiği öne çıktı. Sivasspor ile bu sezon üç kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, tüm maçları kazandı.

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Öte yandan Beşiktaş, Sivas ile karşılaştığı 3 mücadelede de kalesini gole kapattı.

MAÇA DAMGA VURAN PERFORMANS

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Emirhan Topçu, yeni takımıyla ilki yaşadı. Arthur Masuaku sol ayağıyla yaptığı ortada kafayı vurarak topu ağlarla buluşturan Emirhan, takımını öne geçirdi.

Böylece Beşiktaş'taki ilk golünü atarak siftah yapan Emirhan, Süper Lig kariyerinin ikinci golünü kaydetti.

Emirhan Topçu, ikinci yarıda ise Mert Günok'un kalesinden açıldığı bir pozisyonda yaptığı kritik kuttarışla Sivasspor'un golünü engelledi.

'İLK GOLÜNÜ ATTIM, ÇOK MUTLUYUM'

Maçtan sonra konuşan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün ilk golümü attım. Çok mutluyum. Takım da galibiyet aldı. Deplasmanda 3 puan almak çok özel ve güzel. Bunu devam ettirmemiz lazım. Zor şartlarda oynadık ama kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bizim için özel ve güzel bir gün. İnşallah bunların devamı gelecek.

Gol atmak çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Bizim amacımız gol yedirmemek. Gol yedirmeyince daha çok mutlu oluyor. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Mutluyuz. İnşallah deplasmanlarda da içeride oynadığımız gibi devam etmek istiyoruz.

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