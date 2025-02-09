Sivasspor Beşiktaş maçı sonrası Nihat Kahveci'den sert eleştiri: Aklım almıyor! | Immobile her şeyi unutmuş

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.



Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær, ligdeki ilk galibiyetini Sivasspor karşısında aldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 35'e yükseltti. Net Global Sivasspor 23 puanda kaldı.

YILDIZ OYUNCUYA YÜKLENDİ

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Ünlü yorumcu, Beşiktaş'ın istikrarsız performansıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken, hedefinde Immobile vardı. İşte o açıklamalarda satır başları...

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'HAK EDEN TARAF BEŞİKTAŞ'TI'

"Süper Lig açısından konuşursak, bu sezon deplasmandaki en aklı başında Beşiktaş'tı. İlk yarıdaki top hakimiyeti, defansif aksiyonları iyiydi. Kağıt üzerinde zorlu bir deplasman, zorlu bir rakip, zorlu hava şartları... Ama kazanacak oyunu oynadı, galibiyeti hak etti Beşiktaş."



"Masuaku, Beşiktaş'taki en pozitif maçlarından birini oynadı. İşin ofans ve defansında iyiydi. Ben, Mustafa'nın süre alıp hareket etmemesine kızıyordum ama bugün mücadele etti. Mario, Chamberlain ve Gedson'u da beğendim."

'TOPU ALIP KARAKOLE GÖTÜRSE YERİDİR'

"Bugün Rashica veya Chamberlain yerine oynasam, devre arasında Immobile'ye 'Biz siyah-beyazlı formayız. Bizden oyna!" derdim. Bugünkü performansını ancak gol atması kurtarırdı. Gol atmayınca performansı çekilmiyor. Her şeyi unutmuş bir Immobile var. Günün en kötüsüydü. Topu alıp karakola götürse yeridir. Bugünkü Immobile'yi diğer maçlarda oynatmam. Yazın iki tane de forvet alırım."



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"Gerçekten analiz edilmesi lazım. Galatasaray 'ı yeniyorsun, Fenerbahçe 'yi yeniyorsun, Lyon'u deplasmanda yeniyorsun, Athletic Bilbao'yu içeride döverek yeniyorsun... Sonra Antalya deplasmanında yoksun, Twente'de yoksun. Bugün yine başka bir tarafını gösteriyorsun. Oyuncular bir maçtan diğerine ne yaşıyor anlatılması lazım. Nasıl bu kadar istikrarsız oynamayı başarıyorlar?"

"Bu oyuncular bir maçtan diğer maça ne yaşıyorlar, ne ediyorlar? Suyu mu değişiyor? Eti mi değişiyor? Yediği pilav, tavuk mu değişiyor? Buraları bir anlatın ya! Çözen varsa; bana mail atsın, WhatsApp'tan yazsın, sosyal medyada ne platform varsa yazsın. Benim aklım almıyor."