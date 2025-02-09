Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: Bu yeni bir şey | Nedense hep 19.00'da oynuyor

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Sivasspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla siyah - beyazlılar oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.

Bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, puanını 35'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Sivasspor ise 23 puanla 15. basamakta yer buldu.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, karşılaşma sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Meleke: Solskjaer yeni bir şey yapmaya çalışıyor!

Sivasspor, Ömer Erdoğan’la bir değişim-dönüşüm sürecinde. Yakın geçmişte Sivasspor futbolunu tanımlayan en önemli şeylerden biri, rakiplerine çıkardıkları zorluklardı. Kazanırlar-kaybederler ama muhakkak rakiplerine zorluk çıkarırlardı. Yaklaşık bir ay önce Trabzon-Sivas maçı sonrası da benzer şeyler söylemiştim:

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Sivasspor eskiye göre oldukça temassız oynuyor. Sahaya pozitif futbol koyma girişimlerini bir izleyici olarak takdir ediyorum. Ancak Trabzon önünde de, Beşiktaş karşısında da skora ve gidişata isyan etmeyen, sahaya itiraz koymayan bir takım gördüm. Tabii ki çok fazla sakat-cezalı oyuncuları var. Ancak Trabzon maçını 7, Beşiktaş müsabakasında 75 dakikayı 4 faulle tamamlamaları tesadüf değil. Eskisi kadar isyankâr oynamıyorlar.

FARKI ORTA SAHA YARATTI

Beşiktaş da yeni hocasıyla bir değişim-dönüşüm içinde. Maç öncesi Solskjaer, Beşiktaş’ın bu sezon oynadığı 20 müsabakayı izlediğini, takımın en büyük probleminin geriden çıkarken çok fazla top kaybı olduğunu söyledi. Gerçekten de Beşiktaş geriden topla sağlıklı çıkamıyor, eveleyip geveleyip Mert’e dönüyordu.

Dünkü Gedson-Oxlade-Mario orta sahasıyla Beşiktaş geriden çok daha fazla pasla çıkabilen bir görüntü verdi. Farkı da o yarattı zaten.

Beşiktaş’ın sahada Rafa Silva’nın da olmadığı bir günde üçüncü bölgeye bu kadar bilinçli geçmesi olumlu bir gelişim. Solskjaer ayrıca kısa sürede kadroyu da genişletme niyetini ortaya koydu: Salih ve Mustafa’yı Enschede’de oyuna soktu. Kırklareli maçında ilk 11 oynattı. Dün de bu ikiliye yarımşar saat verdi. Ayrıca kupadan sonra ligde de Fahri’ye şans verdi. Bunlar tabii ki olumlu gelişimler.

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Güntekin Onay: Disiplinli, kompakt ve kararlı

Beşiktaş, dün çok zor bir maçı kazandı. Kış aylarında Sivas’ın dondurucu soğuğunda saat 19’da nedense sadece Beşiktaş oynuyor?

Sporcu sağlığı açısından sorun yaratabilecek, sakatlıklara yol açacak kadar soğuk bir havada ve bozuk zeminde oynamak kolay değil. Dün disiplinli oynayan ve geçmiş maçlara oranla topun değerini daha fazla bilen bir Beşiktaş gördük. Ayrıca takım boyu daha kısa ve kompakt bir takım vardı sahada.

JOAO MARIO ÇOK İYİYDİ

Joao Mario, orta alanda oyun kurucu pozisyonunda idi ve arkadaşlarını çok iyi yönlendirdi. Teknik kalitesi yüksek ve oyun zekası olan bir oyuncu Joao Mario ve kesinlikle kanat değil. Süratli değil ve temposu düşük ama dün oynadığı pozisyonda başarılı oldu.

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Savunmada görev yapan oyuncu da, kaleci Mert Günok da görevlerini yaptı. Arthur Masuaku, Ole Gunnar Solskjaer geldikten sonra görülen çıkışını devam ettirerek gollük bir pozisyonu engelledi ve bir de şık asist yaptı.

KALİTEYİ ARTIRMAK İSTİYOR

Solskjaer, kulübesi güçlü olmamasına rağmen yaptığı hamleler ile skoru tutmak ve farkı artırmak istedi. Norveçli teknik adam, Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain’in kariyerlerinin ve kalitelerinin farkında. Onları kazanıp takımın genel kalitesini artırmak istiyor.

Dün Ciro İmmobile ve Ernest Muci hariç 11’de başlayan herkes görevini yaptı. Mustafa Hekimoğlu’nun çalışkan ve hareketli oyunu sevindirici. Semih Kılıçsoy da Norveçli hocadan süre alıyor ama topsuz oyunu öğrenip, pas kalitesini geliştirmek zorunda. Bakalım Ole Gunnar Solsjkjaer genç forvetlere neler katacak?

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Dün zor koşullarda kazanma kararlılığıyla oynayan disiplinli bir Beşiktaş gördük. Bundan sonra oyun kalitesi ve seviyesi istikrarlı bir şekilde yukarı çıkacaktır.