Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro bilgisi

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Geçen sezon Sivasspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği Süper Lig maçı golsüz sona ererken, bu rekabet tarihinde Sivas'ta oynanan üst üste iki karşılaşma berebare bitmedi. Bu sezon iç sahada en fazla beraberlik alan takım olan Sivasspor, Süper Lig tarihinde sadece iki kez daha yüksek sayıyla sezonu bitirdi. Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Beşiktaş, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı. Siyah-beyazlılar aynı zamanda bu sezon dış sahada ligin en fazla berabere kalan ekibi konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Sivasspor'da, bu gollerin yarısını Dimitrios Goutas kaydetti. Yunan stoper şu ana kadar rakip kaleye kafasıyla gönderdiği beş isabetli şutu da gole çevirmeyi başardı. Beşiktaş'a karşı forma giydiği üç Süper Lig maçında da gol katkısı yapamayan Max-Alain Gradel'in, Sivasspor kariyerinde en az dört kez karşılaşıp gol atamadığı ya da asist yapamadığı bir rakibi bulunmuyor.

Ocak 2021'den bu yana Süper Lig'de Fayçal Fajr'dan daha fazla ceza sahası dışı golü atan tek isim Rachid Ghezzal. Faslı oyuncunun rakip filelere gönderdiği son beş golün dördü bu şekilde geldi.

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Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın, Süper Lig kariyerinde Sivasspor'a karşı ilk 11 başladığı dört maçın üçünde rakip fileleri havalandırdı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın 2015/16'dan bu yana Süper Lig'de her sezon konuk ettiği takımlar arasında en az mağlup olduğu rakibi Beşiktaş.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.