Sivasspor 1-0 Beşiktaş (Maçın özeti)

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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi takım, 23. dakikada yeni transferi Samu Saiz ile öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte 39 puanı bulunan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kaldı.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor'un puanı ise 24 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2’nci dakikada soldan Gradel’in ortaladığı topa ceza alanında Goutas sol ayağı ile vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



5’inci dakikada sağ kanattan Saiz’in içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Cofie vurdu, top az farkla yandan auta gitti.



24’üncü dakikada ceza alanında Uğur’un tacında Caicedo topu kontrol edip uygun durumdaki Saiz’e bıraktı. Saiz’in hafif çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



29’uncu dakikada Tayfur’un sağ kanatan pasında Aboubakar ceza alanına hareketlendi, öne çıkan kaleci Ali Şaşal’ı geçip yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



34’üncü dakikada sol kanattan N’Koudu’nun ceza alanına ortasına kaleci ile birlikte yükselen Aboubakar kafayı vurdu, top yandan dışarı çıktı.



45’inci dakikada soldan Gradel’in pasında Uğur’un sol ayağı ile şutu yandan auta gitti.



50’nci dakikada sağ kanattan Saiz ceza alanına girdi, Masuaku’nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Hakem Zorbay Küçük, VAR’In uyarısı üzerine pozisyonu izledi. Sonrasında pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi.



55’inci dakikada sağdan Gradel’in kullandığı serbest vuruşta savunmada Necip topu kafayla kornere çeldi.



67’nci dakikada Uğur’un uzun pasında soldan iyi hareketlenen Saiz ceza alanına girip, Saiss’den sıyrılarak vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti. Pozisyon bitiminde yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.



73’üncü dakikada soldan Tayfur’un pasında Abuoubakar hareketlendi ceza alanını girip çaprazdan vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



84’üncü dakikada sol kanattan Hadziahmetoviç köşe vuruşunu kullandı, ön direkte Saiss’in kafa vuruşu dışarı çıktı.



86’ncı dakikada Erdoğan’ın ara pasında Angielski ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yerden vuruşunda Mert gole izin vermedi.



Karşılaşma Demir Grup Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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İLK 11'LER

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Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Tayfur, Necip, Hadziahmetovic, N'Koudou, Cenk Tosun, Aboubakar