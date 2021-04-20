Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Süper Lig’de 36. hafta heyecanı

Sivasspor Beşiktaş maçı canlı yayını heyecanla bekleniliyor. Beşiktaş bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

Ligde son mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sahibi Sivasspor ise 12 haftadır yenilgi yaşamıyor.

Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

ABOUBAKAR ON BİRE DÖNECEK Mİ?

Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar’ın sakatlığının geçmesiyle Sivas karşısında 1 mevki hariç ideal kadrosuna dönecek.

4 maçlık sakatlık arasından sonra takıma dönen Aboubakar’ın santrforda oynamasıyla, Cyle Larin gerçek yeri olan sol açığa geçecek. Böylece Ghezzal-Atiba-Larin ve Aboubakar’dan oluşan hücum hattı Sivas’ta sahada olacak. Tecrübeli teknik adamın sürekli futbolcu değiştirdiği mevki olan 10 numarada bu kez Dorukhan’ın olması ve Atiba ile Dorukhan’ın hücumda değişmeli oynaması bekleniyor. Fabrice N’Sakala’nın da 1 maç aradan sonra on bire dönmesi kuvvetle muhtemel.

Beşiktaş’ın Demir Grup Sivasspor karşısındaki muhtemel on biri şu şekilde: "Ersin-Rosier-Vida-Welinton-N’Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Dorukhan-Larin-Aboubakar"

DEMİR GRUP SİVASSPOR’DA SON DURUM

Beşiktaş’ın rakibi Demir Grup Sivasspor ikinci devrenin en formda ekiplerinden biri.

Rıza Çalımbay’ın öğrencileri ligde tam 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin ilk devresini 24 puanla 14’üncü sırada bitiren Yiğidolar, ikinci devreye de 3-1’lik Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle başladı. 23’üncü haftadan itibaren yükselişe geçen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri sonraki 12 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik aldı ve 50 puanla 8’inciliğe kadar yükseldi. Sivasspor bu 12 maçlık periyotta 25 gol atıp 12 gol yedi.

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