Sivasspor BB Erzurumspor maçı saat kaçta? İşte maç önü notları

Kırmızı-beyazlılarda Robin Yalçın da kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare, Uğur Çiftçi ve Aaron Appindangoye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda, 24. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma şansı bulamayacak.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlıların 24 puanı var. Ligde oynadığı 21 müsabakanın 5'ini kazanıp, 5'inde berabere kalan ve 11'ini kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20 puana sahip.

Sivasspor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor BB Erzurumspor maçı bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

BB Erzurumspor ile oynadığı üç Süper Lig maçının birini kazanabilen Sivasspor, tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada aldı. Sivasspor'a konuk olduğu tek Süper Lig maçında rakibiyle berabere kalan BB Erzurumspor, iki kez ziyaret ettiği takımlar arasında sadece Kayserispor'dan iki karşılaşmada da puan aldı.

Süper Lig'de oynadığı son beş iç saha maçında sırasıyla bir beraberlik ve bir galibiyet alan Sivasspor, son karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan BB Erzurumspor, bu sezon daha önceki yedi karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Sivasspor, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son beş maçta mağlup olmadı ancak son iki karşılaşmada puan kaybetti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde maç başına en fazla top kapan takım ile bu alanda en düşük ortalamaya sahip ekip bu maçta karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son altı golde de pay sahibi olan Max Gradel, bu sezon takımının gollerinin en büyük bölümüne katkı sağlayan oyuncu konumunda. Sivasspor forveti Arouna Kone, BB Erzurumspor'a rakip olduğu üç Süper Lig maçında birer golde pay sahibi olmuştu.

Cenk Ahmet Alkılıç, BB Erzurumspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçüne doğrudan katkı sağladı. Sivasspor'un başında Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 11 maçın sekizini kazanan Rıza Çalımbay, bu karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşadı.

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