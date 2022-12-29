Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Galatasaray maçı sonrası tepki!

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Galatasaray#Süper Lig
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmazdan Galatasaray maçı sonrası tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 19:47

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Mecnun Otyakmaz'ın sözleri;

TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz! Bizim golümüz neden iptal edildi? En üst düzeyde bunun açıklamasını istiyoruz.

GALATASARAYLI OYUNCULAR BİLE BİLMİYOR

Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri faul, biri ofsayt diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç hoşuma gitmedi.

İPTAL NEDENİNİ ANLAMADIK

Maça damga vuran maalesef hakem hataları oldu. Türkiye'deki futbolseverlerin hiçbiri golümüzün neden iptal edildiğini anlamadı, biz de anlamadık.

Gözden Kaçmasın

Sivasspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar Hakem golü iptal etti, VAR sonrası tepki...Sivasspor-Galatasaray maçında çok konuşulan karar! Hakem golü iptal etti, VAR sonrası tepki...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık