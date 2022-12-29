Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Galatasaray maçı sonrası tepki!

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Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Mecnun Otyakmaz'ın sözleri;

TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz! Bizim golümüz neden iptal edildi? En üst düzeyde bunun açıklamasını istiyoruz.

GALATASARAYLI OYUNCULAR BİLE BİLMİYOR

Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri faul, biri ofsayt diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç hoşuma gitmedi.

İPTAL NEDENİNİ ANLAMADIK

Maça damga vuran maalesef hakem hataları oldu. Türkiye'deki futbolseverlerin hiçbiri golümüzün neden iptal edildiğini anlamadı, biz de anlamadık.