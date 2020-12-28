Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Beşiktaş sonrası Rafael göndermesi

Mecnun Otyakmaz, maç sonunda yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı;

İlk golde top taca çıkmış gibi görünüyor. 25 milyona yakın masraf ediyoruz, daha iyi yönetilsin diye hakemlerimize alan açıyoruz, teknoloji getiriyoruz ama bir pozisyonu çözemiyoruz. Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgisinde yok deniyor. Bu kadar dışarıda görünen bir top için neden içeride diye karar verdiler?

''BU VAR BİZİM İŞİMİZİ GÖRMEDİ''

Kimse Sivasspor'u hafife almasın! Bu VAR bizim işimizi görmedi, iptal etsinler bari, paramız gitmesin. Herkes golün iptal edilmesi yönünde görüş bildiriyor.

''ADI RAFAEL OLSAYDI...''

Hakan Arslan'ın kırmızı kartı için itiraz edeceğiz, adı Rafael olsa hallolurdu ama bakalım ne olacak...

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