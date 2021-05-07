Sivasspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de oynadığı son 16 maçı kaybetmeyen Sivasspor, bu sezon en uzun yenilmezlik serisi yakalayan takım oldu. Evinde oynadığı son lig maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, bu sezon üst üste iki iç saha karşılaşması kazanamadı. Süper Lig'de çıktığı son dört maçta 10 puan toplayan Başakşehir, aynı miktarda puanı daha önceki 15 karşılaşmada alabilmişti. Sivasspor'un, Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımlara rakip olduğu son 16 maçta da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 73 gole sahne oldu.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta geri düşmesine rağmen 6 puan çıkaran Başakşehir, bu sezon daha önce skor dezavantajı yaşadığı 17 karşılaşmanın toplamında 6 puan alabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de hem 10+ gol atan hem de 10+ asist yapan tek oyuncu Sivasspor forması giyen Max Gradel.

Süper Lig'de Başakşehir forması giydiği son iki maçta birer asist yapan Edin Visca, bu sezon üst üste üç karşılaşmada gol katkısı yapamadı. Süper Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Başakşehir'in başında görev yaptığı son iki Süper Lig maçından galip ayrılan Aykut Kocaman, en son Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2017/18'in son sekiz haftasında üst üste 3+ galibiyet aldı.

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Başakşehir maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından yayınlanacak..