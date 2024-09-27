Sivasspor - Başakşehir maçı canlı İZLE || Süper Lig Sivasspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı 27 Eylül Cuma günü oynanacak Sivasspor - RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak. BG Group 4 Eylül Stadyumu’ndaki mücadeleyi Çağdaş Altay yönetirken yardımcılıklarını ise Ogün Kamacı ve Gökhan Barcın üstlenecek. Peki, Sivasspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de 7. haftasında 27 Eylül Cuma Sivasspor, Başakşehir’i konuk ediyor. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetirken mücadele saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig’de 7. haftanın programı şöyle:

27 Eylül Cuma

20.00 Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

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28 Eylül Cumartesi

16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

29 Eylül Pazar

16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman

30 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan