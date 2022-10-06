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Canlı Anlatım: Sivasspor-Ballkani maçı

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor-Ballkani Maçı#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Maç
Canlı Anlatım: Sivasspor-Ballkani maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 17:22

Sivasspor ile Ballkani, UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü hafta maçında Sivasspor ile Ballkani karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Sivasspor: 1

Ballkani: 1

Goller: 1' Ulvestad, 14' Thaçi

 İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Sabia, Gradel, Yatabare.

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerliahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.

SİVASSPOR-BALLKANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü haftasında bu akşam Kosova temsilcisi Ballkani ile sahasında karşılaşıyor. DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 25. maçına çıkıyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetiyor.

Sivasspor-Ballkani maçını TV8,5 ve Exxen' canlı yayınlanıyor.

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Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7'ye çıkartmak istiyor.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor'da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, Asbaşkanlar Uğur Akkuş, Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal, Mehmet Boyraz ve Elahattin Akyüz, bu akşam oynanacak Sivasspor - Ballkani maçı öncesi, Ballkani Başkanı Arsim Kabashi ve kulüp yöneticileri ile akşam yemeği yedi.

Başkan Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve forma hediye etti.

Yemekte UEFA Delegesi Sojski Lukasz da yer aldı.

Canlı Anlatım: Sivasspor-Ballkani maçı

 

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#Sivasspor-Ballkani Maçı#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Maç

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