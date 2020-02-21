Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki mücadele üst sıradaki takımları yakından ilgilendirecek. Bu akşam oynanacak maç öncesi futbolseverlerin araştırmaları da hız kazandı. İşte, Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında tüm merak edilenler...

Bu sezon gösterdikleri etkili performansla futbolseverlerin büyük beğenisini toplayan Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadyum'unda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

Her iki takımın yanı sıra şampiyonluk ve Avrupa hesapları yapan takımları ilgilendiren önemli maç öncesinde Demir Grup Sivasspor 42 puan ve averajla 4'üncü, Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla 5. basamakta bulunuyor.

İKİNCİ YARI HAYALKIRIKLIĞI

Ligde uzun süre liderlik koltuğunda oturan ve devreyi en yakın rakibinin 4 puan önünden lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıda hayal kırıklığı yaşadı.

İkinci yarının ilk maçında Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, sonraki 4 mücadele ise galibiyet yüzü göremedi.

Söz konusu süreçte önemli sakatlık problemleri de yaşayan kırmızı-beyazlılar, 22. haftada deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olarak 3 basamak birden düştü. Sivas ekibi haftayı 42 puan ve averajla 4. sırada kapattı.

Bu sezon oynadığı futbolla adından söz ettiren Aytemiz Alanyaspor ise 22. haftada sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, 39 puanla 5. sıraya geriledi.