Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi maçı için Kişinev'e gitti! Max Gradel olimpiyatlarda...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Moldova'nın Petrocub takımıyla karşılaşacak Sivasspor, başkent Kişinev'e hareket etti. Fildişi Sahili Milli Takımı ile olimpiyatlarda boy gösterecek olan Max Gradel kafilede yer almadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelerek, buradan kalkan özel uçakla Moldova'ya gitti.
Sivasspor'un Kişinev kafilesinde şu isimler yer aldı:
Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Coffie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.
Fildişi Sahili Milli Takımı ile olimpiyatlarda boy gösterecek olan Max Gradel kafilede yer almadı.
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