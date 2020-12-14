Süper Lig'de altı maçtır galibiyete hasret olan ve bu karşılaşmalarda sırasıyla birer yenilgi ve beraberlik alan Sivasspor, son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanan Antalyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en düşük bölümünü iç sahada kazanan takım Sivasspor.

2020/21 Süper Lig sezonunda oynadığı maçlar en fazla faule sahne olan takım Antalyaspor.

Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi olan Antalyaspor'a karşı forma giymeye hazırlanan Hakan Arslan, lig kariyerindeki tek hat-trick'i Akdeniz ekibine karşı yaptı. Arouna Kone, Sivasspor formasıyla Süper Lig'de ilk 11 çıktığı son üç Antalyaspor maçında da gol katkısı yapmayı başardı.

Süper Lig tarihinde Sivasspor deplasmanında hat-trick yapan tek yabancı oyuncu Adis Jahovic.

Ersun Yanal'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Rıza Çalımbay, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 11 karşılaşmada alabilmişti.

Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak bu sezon ilk defa üst üste 2 galibiyet almayı hedefliyor.

Süper Lig’in 12’nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Ligde sahasındaki MKE Ankaragücü karşılaşması ile 7 hafta süren 3 puan özlemine son veren Antalyaspor, Sivas deplasmanından da puanlarla dönerek yükselişe geçmeyi istiyor. Antalyaspor’da 10 futbolcunun sakatlık nedeniyle tedavisi devam ediyor. Kırmızı beyazlılarda Veysel Sarı, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Drole, Bünyamin Balcı, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Fredy’nin maç günü yapılacak kontrollerin ardından oynayıp oynayamayacağı belirlenecek. Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar taktik çalıştı.

Antalyaspor galibiyete odaklandı

Geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ettiği maçı kazanan Demir Grup Sivasspor, rakibini Mart 2013’ten bu yana evinde üst üste iki kez mağlup edemedi. Sivasspor ile oynadığı son 4 Süper Lig maçının üçünü kazanan Antalyaspor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 15 karşılaşmada aldı. Süper Lig’de 6 maçtır galibiyete hasret olan ve bu karşılaşmalarda sırasıyla birer yenilgi ve beraberlik alan Sivasspor, son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig’de oynadığı son 8 maçın sadece birini kazanan Antalyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Ankaragücü’ne karşı aldı. Antalyaspor, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmak için sahaya çıkıyor.

2020-21 Süper Lig sezonunda oynadığı maçlar en fazla faul düdüğü çalınan karşılaşmalar olan Fraport TAV Antalyaspor, 174 faul yaptı, 148 faule de maruz kaldı. Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakipÿolan Antalyaspor’a karşı forma giymeye hazırlanan Sivassporlu Hakan Arslan, lig kariyerindeki tek hat-trick’i Akdeniz ekibine karşı yaptı. Antalyaspor’da Süper Lig tarihinde Sivasspor deplasmanında hat-trick yapan tek yabancı oyuncu Adis Jahovic oldu. Jahovic, Sivas deplasmanındaki tek maçta üç golünü Eylül 2017’de Göztepe formasıyla attı. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal,ÿSivasspor’un teknik patronu Rıza Çalımbay’a rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisinde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig’in 12’nci haftasının kapanış maçında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Bir süredir antrenmanlara katılamayan takım kaptan Ziya Erdal ile yardımcı antrenör Servet Çetin de çalışmalarda yer aldı. Demir Grup Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor, bu akşam saat 19:00’da Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.