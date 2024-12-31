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Sivasspor, Antalya'da 2 golle kazandı

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#Futbol#Sivasspor#Çimentaş Elazığspor
Sivasspor, Antalyada 2 golle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 20:59

Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Çimentaş Elazığspor, Süper Lig ekibi Net Global Sivasspor’a 2-0 yenildi.

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Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 2. yarı öncesi hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çimentaş Elazığspor, ilk hazırlık maçında Sivaspor’la karşı karşıya geldi.

İlk devrede Süper Lig ekibiyle başabaş bir oyun sergileyen bordo-beyazlılar maçın hemen başında Maksut’la net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Maksut’un aşırtma vuruşu üst direkten geri geldi. Bordo-beyazlılar 43. dakikada Sivasspor’dan Alex Pritchard'ın golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 yenik girdi.

2. yarıda Sivasspor Emrah Başsan’la bir gol daha buldu ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Elazığspor 2. hazırlık maçında 3. Lig ekibi Aliağa FK ile karşılaşacak.

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#Futbol#Sivasspor#Çimentaş Elazığspor

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