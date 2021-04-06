MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor, Antalya deplasmanında
GeriFutbol Sivasspor, Antalya deplasmanında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Antalya deplasmanında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor, Antalya deplasmanında

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde 41 puanla 9. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Fraport TAV Antalyaspor'un 39 puanı var.

Antalyaspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın sakatlığı bulunuyor, savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin durumunun ise sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda netleşeceği öğrenildi.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek.

 

Sivasspor, Antalya deplasmanında

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi