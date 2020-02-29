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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Sivasspor, Ankara'da kampa girdi

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Sivasspor, Ankara'da kampa girdi
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, taktik programla sona erdi.
Müsabakadan 2 gün önce başkente gelen kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sivasspor, Ankarada kampa girdi

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