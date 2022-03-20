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Sivasspor Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Sivasspor#Altay#Süper Lig
Sivasspor Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Sivasspor Altay maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Konuk ekibin son sıralardan uzaklaşmak için mücadele edeceği karşılaşma, oldukça çekişmeli geçecek. Peki, Sivasspor Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Sivasspor Altay maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde kalabilmek için önündeki haftaları olumlu değerlendirmek isteyen Altay, daha önce 10 kez karşı karşıya geldiği ve sadece 3 galibiyet elde edebildiği rakibi karşısında 3 puan şansı arayacak. Peki, Sivasspor Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

SİVASSPOR ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Sivasspor, Altay'ı konuk edecek. 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek. 

Sivasspor ile Altay, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. defa karşı karşıya gelecek. İki takım en son ligin ilk yarısında İzmir'de karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti.

ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK

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Sivasspor ile Altay arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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#Sivasspor#Altay#Süper Lig

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