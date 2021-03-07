MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor, Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı
GeriFutbol Sivasspor, Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 07.03.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor, Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı

Demir Grup Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bu sezon sonu bitecek sözleşmesinin, 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, "Ali Şaşal Vural'ın Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasarayda Falcao ve Taylan ilk 11e dönüyor Sivasspor karşısında galibiyetlerine iddaada...
Galatasaray'da Falcao ve Taylan ilk 11'e dönüyor! Sivasspor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

2016-2017 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı formayı terleten tecrübeli file bekçisi, 51 resmi maçta forma giydi.

 

Sivasspor, Ali Şaşal Vuralın sözleşmesini uzattı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi