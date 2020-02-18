Sivasspor-Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Biletlerin satışı Passolig resmi sitesinden ve akıllı telefon uygulamalarından, tarihi kent meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı yanındaki Passolig gişesinden ve perşembe gününden itibaren ise Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig gişelerinden yapılacak.



Bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP) 54 TL

2. Kategori (Maraton) 27.5 TL

3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13.5 TL

Misafir tribünü 17.5 TL

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