Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Üç grup halinde top kapma oynayan, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalar yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.





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